Projection cinéma Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Projection cinéma Médiathèque Ty Koulm Plougoulm jeudi 19 février 2026.

Projection cinéma

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19

A partir de 7 ans, sur inscription.   .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection cinéma

L’événement Projection cinéma Plougoulm a été mis à jour le 2026-02-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX