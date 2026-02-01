Projection cinéma Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Projection cinéma

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

A partir de 7 ans, sur inscription. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection cinéma

L’événement Projection cinéma Plougoulm a été mis à jour le 2026-02-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX