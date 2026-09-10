Projection Cinémathèque des Monts Jura, Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude

Informations pratiques

Projection Cinémathèque des Monts Jura Dimanche 20 septembre, 15h30 Maison du Peuple – La fraternelle Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez une sélection des derniers films rentrés dans le fonds de la Cinémathèque des Monts Jura

Un reportage de la T.V. régionale sur le fonctionnement du « Courrier de Saint Claude » 1966

« Jeurre 14 H. 22 », un aperçu des transports en autorail entre Jeurre et Saint Claude (montage vidéo amateur, 1989)

Actualités de 1952 et « Réclames » (comme on disait à l’époque) ou publicités cinématographiques issues du cinéma de Saint Laurent en Grandvaux, 1950 – 1980 environ

« La ferme du Haut-crêt », la vie sur un an de la dernière ferme du lieu, 1947 environ, musicalisé

Afin de nous préparer à l’inauguration de la future piscine à Saint-Claude, quelques images muettes de l’inauguration de l’ancienne en 1967

Maison du Peuple – La fraternelle 12 Rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384454226 https://www.maisondupeuple.fr La coopérative d’alimentation la Fraternelle achète en 1894 l’ancienne maison Dumoulin (attestée au XVIIIe siècle et agrandie de deux ailes entre 1855 et 1874), dans laquelle elle aménage un café, une épicerie, une boulangerie et des logements. La Maison du Peuple est bâtie dans les jardins de 1908 à 1910 sous la direction de l’architecte Paul Mouret, suivant des plans donnés en 1902 par l’architecte Charles Meunier. Vers 1920 sont construits une imprimerie et un gymnase. A cette époque, la Maison du Peuple comprend : épicerie, restaurant, bureaux, salles de réunion, logements, théâtre, café, écurie, remises, imprimerie, bibliothèque, salles de réunion, charcuterie, crémerie, atelier de torréfaction, boulangerie, chambres froides, entrepôts et celliers, gymnase, siège de syndicats, de la Bourse du travail et du journal le Jura Socialiste. En 1925, elle compte 4173 sociétaires. Elle devient société les Coopérateurs du Jura en 1965, puis fusionne avec l’Union des Coopérateurs en 1984. Les bâtiments sont vendus à l’association culturelle la Fraternelle créée la même année. Deux salles de cinéma sont aménagées en 1984 et 1985 et l’imprimerie réhabilitée en 1991. La Maison du Peuple de Saint-Claude s’illustre tant par son ancienneté (une des toutes premières de France) que par l’étendue de son programme architectural, son rôle politique et économique, et sa fonction de centre culturel de la ville. route, gare, bus.

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©Cinémathèque des Monts Jura « Pose du joug à Haut-Crêt »