Projection Cin’Espiègle « TIMIOCHE » en Avant-Première L’Étoile Cinéma Saulieu
L'Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d'Or
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2025-09-24 10:30:00
?? Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…
D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Un programme de 4 courts-métrages qui met à l’honneur les poissons ! En partenariat avec l’Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC).
+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
