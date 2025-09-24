Projection Cin’Espiègle « TIMIOCHE » en Avant-Première L’Étoile Cinéma Saulieu

Projection Cin’Espiègle « TIMIOCHE » en Avant-Première

L'Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d'Or

Tarif : 4 EUR

24 septembre 2025 10:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

?? Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Un programme de 4 courts-métrages qui met à l’honneur les poissons ! En partenariat avec l’Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC).

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

