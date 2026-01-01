Projection cinévillage Avignon le bourg Clessé
Projection cinévillage Avignon le bourg Clessé jeudi 8 janvier 2026.
Projection cinévillage Avignon
le bourg Foyer Rural Clessé Clessé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 20:30:00
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Un beau moment d’émotions dans ce film de Festival d’Avignon. Du Cid à Rodrigue, d’un amour timide à des mensonges prodigues, la comédie rythme avec ses répliques des scènes de vie. .
le bourg Foyer Rural Clessé Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 65 20 94 foyerruralclesse71@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection cinévillage Avignon
L’événement Projection cinévillage Avignon Clessé a été mis à jour le 2025-12-29 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II