Projection Cin’Express Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
2025-09-20
Tout public
Découvrez l’un des premiers films mettant le train au centre de l’intrigue. .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
