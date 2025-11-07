Projection Comme un air d’opéra à la Micro-Folie La Traviata Thann
Projection Comme un air d’opéra à la Micro-Folie La Traviata
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07 20:00:00
2025-11-07
Projection de La Traviata à la Micro-Folie. Une relecture moderne de Simon Stone où Violetta devient une star des réseaux, questionnant amour, apparence et liberté.
La Micro-Folie projette La Traviata dans une version contemporaine de Simon Stone. Violetta, star des réseaux, incarne une réflexion moderne sur l’amour, l’apparence et la liberté des femmes, portée par l’Opéra national de Paris. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
English :
Screening of La Traviata at Micro-Folie. A modern retelling by Simon Stone in which Violetta becomes a network star, questioning love, appearance and freedom.
German :
Vorführung von La Traviata in der Micro-Folie. Eine moderne Neuinterpretation von Simon Stone, in der Violetta zum Star der Netzwerke wird und Liebe, Aussehen und Freiheit hinterfragt.
Italiano :
Proiezione de La Traviata al Micro-Folie. Una rivisitazione moderna di Simon Stone in cui Violetta diventa una star della rete, mettendo in discussione l’amore, l’apparenza e la libertà.
Espanol :
Proyección de La Traviata en Micro-Folie. Una versión moderna de Simon Stone en la que Violetta se convierte en una estrella de la red, cuestionándose el amor, la apariencia y la libertad.
