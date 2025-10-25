Projection « Comme une louve » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Projection du film « Comme une louve » de Caroline Glorion (2023 France) en sa présence, dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com

English :

Screening of the film « Comme une louve » by Caroline Glorion (2023 France) in her presence, as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation.

German :

Vorführung des Films « Comme une louve » von Caroline Glorion (2023 Frankreich) in ihrer Anwesenheit, im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation.

Italiano :

Proiezione del film « Comme une louve » di Caroline Glorion (2023 Francia) in sua presenza, nell’ambito del 15° Festival Cinéma et Réconciliation.

Espanol :

Proyección de la película « Comme une louve » de Caroline Glorion (2023 Francia) en su presencia, en el marco del 15º Festival Cinéma et Réconciliation.

