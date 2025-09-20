Projection commentée de « 1990-2000 Filmer la ville et ses transformations » Roubaix

Projection commentée de « 1990-2000 Filmer la ville et ses transformations » Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Projection commentée de « 1990-2000 Filmer la ville et ses transformations »

2 Rue Pierre Motte Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Années 1990 2000 Roubaix est métamorphosé par de grands chantiers. Transformation de l’usine Motte Bossut en centre d’Archives du monde du Travail, arrivée du métro, implantation du musée dans l’ancienne piscine… Ces travaux ont été filmés par le vidéaste de la ville nous redécouvrons aujourd’hui ses vidéos grâce au montage proposé par l’association Archipop. Attention… chantier !

**Samedi 20 septembre**

**De 15h à 16h Rdc salle La Criée séance commentée par François Vergin, animateur de l’architecture et du patrimoine**

**Dimanche 21 septembre**

**De 15h à 17h30 Rdc salle la Criée diffusion en continu** .

2 Rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr

