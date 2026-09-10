Projection commentée de photographies par l’association Versailles Images, Maison de quartier Chantiers, Versailles
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de quartier Chantiers · Versailles
Informations pratiques
Projection commentée de photographies par l’association Versailles Images Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison de quartier Chantiers Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
La 43ème édition des JEP célèbre le bicentenaire de la photographie autour du thème « Patrimoine de la photographie ». À cette occasion, l’association Versailles Images propose d’assister une projection commentée de photographies prises par les photographes de Versailles Images sur le thème « Patrimoine architectural de Versailles ». Cette projection sera suivie d’un temps d’échange privilégié avec les photographes.
La projection aura lieu le dimanche 20 septembre à 15h, à la Maison de quartier Chantiers.
Maison de quartier Chantiers
53, rue des Chantiers, 78000 Versailles
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : audrey.fricot@versailles.fr / 01 30 97 85 19
Maison de quartier Chantiers 53 rue des Chantiers, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 85 60 https://www.versailles.fr/329/associations-et-quartiers/maisons-de-quartier/chantiers.htm [{« type »: « email », « value »: « audrey.fricot@versailles.fr »}] [{« link »: « mailto:audrey.fricot@versailles.fr »}]
Projection commentée de photographies
© Pierrick Daul
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