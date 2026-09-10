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Projection commentée de photographies par l’association Versailles Images, Maison de quartier Chantiers, Versailles

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de quartier Chantiers · Versailles

Projection commentée de photographies par l’association Versailles Images, Maison de quartier Chantiers, Versailles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier Chantiers
Adresse
53 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines

Projection commentée de photographies par l’association Versailles Images Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison de quartier Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La 43ème édition des JEP célèbre le bicentenaire de la photographie autour du thème « Patrimoine de la photographie ». À cette occasion, l’association Versailles Images propose d’assister une projection commentée de photographies prises par les photographes de Versailles Images sur le thème « Patrimoine architectural de Versailles ». Cette projection sera suivie d’un temps d’échange privilégié avec les photographes.
La projection aura lieu le dimanche 20 septembre à 15h, à la Maison de quartier Chantiers.

Maison de quartier Chantiers
53, rue des Chantiers, 78000 Versailles
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : audrey.fricot@versailles.fr / 01 30 97 85 19

Maison de quartier Chantiers 53 rue des Chantiers, 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 85 60 https://www.versailles.fr/329/associations-et-quartiers/maisons-de-quartier/chantiers.htm [{« type »: « email », « value »: « audrey.fricot@versailles.fr »}] [{« link »: « mailto:audrey.fricot@versailles.fr »}]
Projection commentée de photographies

© Pierrick Daul

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