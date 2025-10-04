Projection Concert Angélique Kidjo Espace Micro-Folie Gramat

Projection Concert Angélique Kidjo Espace Micro-Folie Gramat samedi 4 octobre 2025.

Projection Concert Angélique Kidjo

Espace Micro-Folie 102, Rue de l’atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Une Odyssée Africaine

La diva béninoise revisite ses plus grands succès internationaux

Une Odyssée Africaine

La diva béninoise revisite ses plus grands succès internationaux. Elle sait mélanger les sons traditionnels africains de son enfance avec les sonorités RnB, funk et jazz américaines et les influences d’Europe et d’Amérique Latine. Concert enregistré en 2020

Tout public

Sur réservation .

Espace Micro-Folie 102, Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

English :

An African Odyssey

The Beninese diva revisits her greatest international hits

German :

Eine afrikanische Odyssee

Die beninische Diva lässt ihre größten internationalen Hits Revue passieren

Italiano :

Un’odissea africana

La diva beninese rivisita i suoi più grandi successi internazionali

Espanol :

Una odisea africana

La diva beninesa repasa sus grandes éxitos internacionales

L’événement Projection Concert Angélique Kidjo Gramat a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Vallée de la Dordogne