Projection Concert Angélique Kidjo Espace Micro-Folie Gramat
Projection Concert Angélique Kidjo Espace Micro-Folie Gramat samedi 4 octobre 2025.
Projection Concert Angélique Kidjo
Espace Micro-Folie 102, Rue de l’atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Une Odyssée Africaine
La diva béninoise revisite ses plus grands succès internationaux
Une Odyssée Africaine
La diva béninoise revisite ses plus grands succès internationaux. Elle sait mélanger les sons traditionnels africains de son enfance avec les sonorités RnB, funk et jazz américaines et les influences d’Europe et d’Amérique Latine. Concert enregistré en 2020
Tout public
Sur réservation .
Espace Micro-Folie 102, Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
English :
An African Odyssey
The Beninese diva revisits her greatest international hits
German :
Eine afrikanische Odyssee
Die beninische Diva lässt ihre größten internationalen Hits Revue passieren
Italiano :
Un’odissea africana
La diva beninese rivisita i suoi più grandi successi internazionali
Espanol :
Una odisea africana
La diva beninesa repasa sus grandes éxitos internacionales
L’événement Projection Concert Angélique Kidjo Gramat a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Vallée de la Dordogne