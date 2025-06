Projection Conférence avec Nouria Newman Festival Camp de base Centre de vacances Paul Langevin Aussois 21 juillet 2025 20:30

Savoie

Projection Conférence avec Nouria Newman Festival Camp de base Centre de vacances Paul Langevin 24 rue du Coin Aussois Savoie

Début : Lundi 2025-07-21 20:30:00

fin : 2025-07-21 22:30:00

2025-07-21

3 fois championne du monde de kayak extrême, la jeune savoyarde parcourt la beauté du monde à la recherche de spots uniques. Reconnue pour ses expéditions hautes en couleurs, elle vous invite en ouverture du festival à découvrir son film.

Centre de vacances Paul Langevin 24 rue du Coin

Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80

English : Screening Conference with Nouria Newman Festival Camp de base

A 3-time world champion in extreme kayaking, this young woman from Savoie scours the beauty of the world in search of unique spots. Renowned for her colourful expeditions, she invites you to discover her film at the opening of the festival.

German :

die junge Savoyerin ist dreimalige Weltmeisterin im Extrem-Kajak und durchstreift die Schönheit der Welt auf der Suche nach einzigartigen Spots. Sie ist für ihre farbenfrohen Expeditionen bekannt und lädt Sie zur Eröffnung des Festivals ein, ihren Film zu sehen.

Italiano :

tre volte campionessa mondiale di kayak estremo, questa giovane donna della Savoia viaggia tra le bellezze del mondo alla ricerca di luoghi unici. Rinomata per le sue spedizioni colorate, vi invita a scoprire il suo film all’apertura del festival.

Espanol :

tres veces campeona del mundo de kayak extremo, esta joven de Saboya recorre la belleza del mundo en busca de parajes únicos. Conocida por sus coloridas expediciones, le invita a descubrir su película en la inauguración del festival.

