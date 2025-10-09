Projection-conférence « De l’assiette à l’océan » Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 19:30 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Il est à l’origine de la vie et du stock d’oxygène qui nous permet de respirer. Il régule le climat. Il couvre 70% de la surface de la planète. L’océan est vital, mais il est menacé. Nous n’y pensons pas puisque nous ne le voyons pas, mais notre alimentation peut avoir de graves conséquences sur la santé de l’océan, de celles et ceux qui l’habitent et de celles et ceux qui en dépendent. Heureusement, il n’est pas trop tard. Les solutions existent pour préserver l’océan.En France, des femmes et des hommes ont déjà créé les fondements d’une alimentation plus durable.Malaury Morin, une jeune défenseuse de l’océan, part sillonner les routes de France en stop pour les rencontrer.Avec De l’assiette à l’océan, vous comprendrez l’impact de la pêche, de l’élevage industriel, de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques et du transport de marchandises sur l’océan. Mais surtout, vous découvrirez des solutions concrètes pour se faire plaisir en mangeant sans détraquer l’océan. Rendez-vous le jeudi 9 octobre à 19h30, salle Paul Pouvreau – EVL, pour la projection-conférence « De l’assiette à l’océan ». Projection-conférence organisée en partenariat avec Blutopia. GratuitSur inscription en cliquant ici, par mail : lcaudal@sagl.fr ou au 02 40 26 44 42

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr 0240264442 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/projection-conference-de-l-assiette-a-l-ocean-4479.html?cHash=7307ffeb292ac678e5010ef7f8c5f497