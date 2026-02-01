[Projection/Conférence] Espalungue le royaume des chauves-souris CAUTERETS Cauterets

[Projection/Conférence] Espalungue le royaume des chauves-souris

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.

Projection suivie d’un temps d’échange avec un garde du Parc national.

Réalisateur Tanguy Stoecklé

Durée 26 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription .

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

A man enters a cave haunted by bats, only to emerge 9 months later having immersed himself in the secrets of these extraordinary creatures. From hibernation to reproduction to autumn flight, this film is a very special journey to the center of the earth.

Screening followed by a discussion with a National Park ranger.

Director Tanguy Stoecklé

Running time: 26 minutes

