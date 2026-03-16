Projection Conférence La Cyclodyssée Salle Pelloutier Châlons-en-Champagne

Projection Conférence La Cyclodyssée

Salle Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Tout public

La Cyclodyssée 15 606km de vélo, d’aventure et d’amitié.

Le temps d’une soirée, venez partager le fabuleux périple à vélo de Florian, Antonin et Pierre, de France jusqu’en Corée en passant par Châlons-en-Champagne.

Libre participation à destination de l’association Imagine for Margo. .

Salle Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 72 86 07 64

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English : Projection Conférence La Cyclodyssée

L’événement Projection Conférence La Cyclodyssée Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne