Projection Conférence La Cyclodyssée Salle Pelloutier Châlons-en-Champagne
Projection Conférence La Cyclodyssée Salle Pelloutier Châlons-en-Champagne vendredi 3 avril 2026.
Projection Conférence La Cyclodyssée
Salle Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Tout public
La Cyclodyssée 15 606km de vélo, d’aventure et d’amitié.
Le temps d’une soirée, venez partager le fabuleux périple à vélo de Florian, Antonin et Pierre, de France jusqu’en Corée en passant par Châlons-en-Champagne.
Libre participation à destination de l’association Imagine for Margo. .
Salle Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 72 86 07 64
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English : Projection Conférence La Cyclodyssée
L’événement Projection Conférence La Cyclodyssée Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne