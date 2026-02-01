[Projection/Conférence] Le corsaire des cimes, le Gypaète barbu CAUTERETS Cauterets

[Projection/Conférence] Le corsaire des cimes, le Gypaète barbu

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

2026-02-18 15:00:00

2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Dans cet épisode, vous partez à la découverte d’une espèce protégée, le Gypaète barbu, rapace le plus grand qui tournoie majestueusement dans le ciel au-dessus des montagnes pyrénéennes. Objet d’étude, son comportement énigmatique fascine les scientifiques.

Projection suivie d’un temps d’échange avec un garde du Parc national.

Réalisateur Alwa Deluze, société de production Bellota

Durée 43 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription .

English :

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. In this episode, you’ll discover a protected species, the Bearded Vulture, the largest bird of prey to soar majestically over the Pyrenean mountains. A subject of study, its enigmatic behavior fascinates scientists.

Screening followed by a discussion with a National Park ranger.

Director Alwa Deluze, Bellota production company

Running time: 43 minutes

