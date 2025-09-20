Projection & conférence Objectif WILD: face à face avec les requins Centre Culturel Artémisia La Gacilly

Projection & conférence Objectif WILD: face à face avec les requins

Centre Culturel Artémisia 5 Avenue des Archers La Gacilly Morbihan

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Passionné de photographie animalière, Rodolphe Guignard parcourt la planète pour s’approcher au plus près des géants qui peuplent nos mers et nos océans. Au fil de ses expéditions, il est témoin d’une Terre qui change, où l’impact de l’Homme et les conflits avec le monde sauvage s’accentuent. Comment habitants et touristes parviennenet-ils à vivre avec ces grands prédateurs, les requins? Serait-il possible d’approcher ceux qui sont considérés comme des mangeurs d’Hommes? Pour répondre à cette question, ce photographe nous emmène au coeur du territoire des squales. Un face à face intense qui nous révèle le vrai visage des requins, à l’opposé de leur triste réputation.

Projection en partenariat avec Ushuaïa TV pour ses 20 ans et le Festival Photo La Gacilly.

Conférence de Laurent Ballesta, photographe, scaphandrier, biologiste naturaliste, un spécialiste du monde sous-marin et des abysses; animée par Cyril Drouhet, commissaire des expositions du Festival Photo de La Gacilly

Gratuit Places limitées, réservation sur place au Point Accueil du Festival Photo ou en ligne: festivalphoto-lagacilly.com .

Centre Culturel Artémisia 5 Avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00

