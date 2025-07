[Projection/Conférence] Prévention montagne Maison du Parc national de Cauterets Cauterets

Début : 2025-08-16 16:00:00

fin : 2025-08-16 17:30:00

2025-08-16

Les activités en montagne présentent toujours un risque. Il peut être limité si vous êtes bien préparé. Portée par le département, la région, le Parc national des Pyrénées, les services de secours en montagne, Prévention Maïf, la FFCAM, la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin et EDF, l’opération Prévention Montagne vous propose un rendez-vous régulier à la Maison du Parc national de Cauterets pour comprendre les risques liés à la pratique des sports en montagne et les gestes à adopter pour réduire notre impact sur le milieu.

Au programme, projection de film, présentation de matériel, échange avec des professionnels ( intervenants de l’office départementale des sports des Hautes-Pyrénées, secours en montagne,…)

Renseignements au 05 62 92 52 56

Entrée libre

Maison du Parc national de Cauterets CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Mountain activities always present a risk. It can be limited if you are well prepared. Supported by the department, the region, the Pyrenees National Park, the mountain rescue services, Prévention Maïf, the FFCAM, the Saint-Savin valley syndicate commission and EDF, the « Prévention Montagne » operation offers you a regular meeting at the Maison du Parc national de Cauterets to understand the risks associated with mountain sports and the steps you can take to reduce your impact on the environment.

The program includes film screenings, equipment presentations and discussions with professionals (from the Hautes-Pyrénées departmental sports office, mountain rescue services, etc.)

Information: 05 62 92 52 56

Free admission

German :

Aktivitäten in den Bergen sind immer mit einem Risiko verbunden. Es kann begrenzt werden, wenn Sie gut vorbereitet sind. Die vom Departement, der Region, dem Nationalpark der Pyrenäen, der Bergrettung, Prévention Maïf, der FFCAM, der Commission syndicale de la vallée de Saint-Savin und EDF getragene Operation « Prévention Montagne » bietet Ihnen einen regelmäßigen Termin im Haus des Nationalparks in Cauterets, um die Risiken von Bergsportarten zu verstehen und zu erfahren, wie wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt verringern können.

Auf dem Programm stehen Filmvorführungen, Materialvorführungen und der Austausch mit Fachleuten (Mitarbeiter des Sportamts des Departements Hautes-Pyrénées, Bergrettung, …)

Informationen unter 05 62 92 52 56

Freier Eintritt

Italiano :

Le attività in montagna presentano sempre un rischio. Può essere limitato se si è ben preparati. Sostenuta dal dipartimento, dalla regione, dal Parco Nazionale dei Pirenei, dai servizi di soccorso alpino, da Prévention Maïf, dalla FFCAM, dal Sindacato della Valle di Saint-Savin e da EDF, l’operazione « Prevenzione in montagna » vi offre un incontro regolare presso la Maison du Parc national de Cauterets per comprendere i rischi associati agli sport di montagna e le misure che potete adottare per ridurre il vostro impatto sull’ambiente.

Il programma prevede proiezioni di film, presentazioni di attrezzature e discussioni con professionisti (dell’ufficio sportivo dipartimentale degli Hautes-Pyrénées, dei servizi di soccorso alpino, ecc.)

Per ulteriori informazioni, telefonare allo 05 62 92 52 56

Ingresso libero

Espanol :

Las actividades de montaña siempre presentan un riesgo. Se puede limitar si se está bien preparado. Con el apoyo del departamento, la región, el Parque Nacional de los Pirineos, los servicios de rescate en montaña, Prévention Maïf, la FFCAM, el sindicato del valle de Saint-Savin y EDF, la operación « Prevención en montaña » le propone una reunión periódica en la Maison du Parc national de Cauterets para conocer los riesgos asociados a los deportes de montaña y las medidas que puede tomar para reducir su impacto en el medio ambiente.

El programa incluye proyecciones de películas, presentaciones de equipos y debates con profesionales (de la oficina departamental de deportes de Hautes-Pyrénées, servicios de rescate en montaña, etc.)

Para más información, llame al 05 62 92 52 56

Entrada gratuita

