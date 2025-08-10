Projection Conférence sur la Sologne à l’église Saint Germain Sully-sur-Loire

Place Saint-Germain Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2025-08-10 15:30:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

Dans le cadre de l’expo Sully sur l’Art à l’église Saint Germain, le photographe Christian Beaudin présentera une conférence projection « Balade en Sologne » dimanche 10 août à 15h30. Pour illustrer la biodiversité de cette région naturelle toute proche du Val de Loire: la Sologne, qu’il connait si bien.

L’association Vitalité Rurale organise en étroit partenariat avec la municipalité de Sully-sur-Loire ce rendez-vous estival des arts. Aquarelles, pastels, acryliques, huiles, photographies sont exposés aux cimaises. Dans ce magnifique cadre architectural, les visiteurs découvriront des œuvres symbolistes, paysagères, abstraites, figuratives et animalières.

Le salon est ouvert les vendredis de 14 heures à 19 heures et les samedis et dimanches de 10 heures à 19 heures L’entrée est gratuite. .

Place Saint-Germain Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 96 25 19 christianbeaudin@free.fr

