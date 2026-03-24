Projection-conférence sur le monde minéral

Salle des fêtes Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Utilisations dans la vie quotidienne, de Jean-Pierre DEMET.

Projection et identification. .

Salle des fêtes Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 culture.poussignac@gmail.com

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English : Projection-conférence sur le monde minéral

L’événement Projection-conférence sur le monde minéral Poussignac a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne