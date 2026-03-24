Projection-conférence sur le monde minéral Poussignac
Projection-conférence sur le monde minéral Poussignac samedi 4 avril 2026.
Projection-conférence sur le monde minéral
Salle des fêtes Poussignac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Utilisations dans la vie quotidienne, de Jean-Pierre DEMET.
Projection et identification. .
Salle des fêtes Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 culture.poussignac@gmail.com
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English : Projection-conférence sur le monde minéral
L’événement Projection-conférence sur le monde minéral Poussignac a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne