Projection Conférence temples et dieux de l’Égypte ancienne Thann

Projection Conférence temples et dieux de l’Égypte ancienne

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

Exploration des temples, mythes et cultes de l’Égypte ancienne. Une conférence-projection pour découvrir la spiritualité et l’art de cette civilisation fascinante.

Découverte des temples, des gestes du culte et des croyances de l'Égypte ancienne. Mythes, rôle du roi et animaux sacrés sont explorés pour comprendre la spiritualité et l'art de cette civilisation fascinante.

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

An exploration of the temples, myths and cults of ancient Egypt. A lecture-projection to discover the spirituality and art of this fascinating civilization.

