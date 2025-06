Projection Court-métrage sur Marcel Proust Jardins du Casino Cabourg 20 septembre 2025 10:00

Calvados

Projection Court-métrage sur Marcel Proust Jardins du Casino Grand Hôtel Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:15:00

Date(s) :

2025-09-20

2025-09-21

Plongez dans l’univers de Marcel Proust à travers un court-métrage original réalisé par les étudiants en Bachelor Audiovisuel de l’E2SE de Caen, en collaboration avec le réalisateur David Desrame.

Écrit et coréalisé dans le cadre d’un projet pédagogique, ce film de 13 minutes propose une évocation sensible de l’œuvre et de la vie de l’écrivain.

Projection dans le Ballroom 1907 du Grand Hôtel, 40 places assises sont disponibles, placement libre et sans réservation.

Plongez dans l’univers de Marcel Proust à travers un court-métrage original réalisé par les étudiants en Bachelor Audiovisuel de l’E2SE de Caen, en collaboration avec le réalisateur David Desrame.

Écrit et coréalisé dans le cadre d’un projet pédagogique, ce film de 13 minutes propose une évocation sensible de l’œuvre et de la vie de l’écrivain.

Projection dans le Ballroom 1907 du Grand Hôtel, 40 places assises sont disponibles, placement libre et sans réservation. .

Jardins du Casino Grand Hôtel

Cabourg 14390 Calvados Normandie h1282@accor.com

English : Projection Court-métrage sur Marcel Proust

Immerse yourself in the world of Marcel Proust through an original short film produced by students in the Bachelor Audiovisual program at E2SE in Caen, in collaboration with director David Desrame.

Written and co-directed as part of an educational project, this 13-minute film offers a sensitive evocation of the writer?s life and work.

Screening in the Ballroom 1907 of the Grand Hôtel, 40 seats available, free admission and no reservation required.

German : Projection Court-métrage sur Marcel Proust

Tauchen Sie ein in die Welt von Marcel Proust mit einem originellen Kurzfilm, der von den Studenten des Bachelorstudiengangs Audiovisuelle Medien der E2SE in Caen in Zusammenarbeit mit dem Regisseur David Desrame gedreht wurde.

Der 13-minütige Film, der im Rahmen eines pädagogischen Projekts geschrieben und mitproduziert wurde, vermittelt eine sensible Erinnerung an das Werk und das Leben des Schriftstellers.

Die Vorführung findet im Ballroom 1907 des Grand Hôtel statt. Es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung, die Platzierung ist frei und es ist keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Immergetevi nel mondo di Marcel Proust attraverso un cortometraggio originale realizzato dagli studenti del corso di laurea in Audiovisivo dell’E2SE di Caen, in collaborazione con il regista David Desrame.

Scritto e co-diretto nell’ambito di un progetto educativo, questo film di 13 minuti offre una sensibile evocazione della vita e dell’opera dello scrittore.

Proiezione nella sala da ballo 1907 del Grand Hôtel, 40 posti disponibili, ingresso libero e senza prenotazione.

Espanol :

Sumérjase en el universo de Marcel Proust a través de un cortometraje original realizado por estudiantes del programa de Licenciatura Audiovisual de la E2SE de Caen, en colaboración con el director David Desrame.

Escrita y codirigida en el marco de un proyecto pedagógico, esta película de 13 minutos ofrece una evocación sensible de la vida y la obra del escritor.

Proyección en el Salón 1907 del Grand Hôtel, 40 plazas disponibles, entrada gratuita y sin reserva.

L’événement Projection Court-métrage sur Marcel Proust Cabourg a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Cabourg