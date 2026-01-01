Projection COURTS DE COMEDIES Université Sorbonne-Nouvelle Paris
Projection COURTS DE COMEDIES Université Sorbonne-Nouvelle Paris mercredi 14 janvier 2026.
Ceux du Rail & CINE FAC sont heureux de vous inviter à une séance de
courts-métrages intitulée COURTS DE COMEDIES, suivie d’une rencontre
avec les équipes des films.
Mercredi 14 janvier 2026 à 18H00
Université Sorbonne-Nouvelle
Campus Nation
Salle de Projection
8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris
Métro Nation
Au programme :
La crèche (Francis Lalau) – 3 mn
La guilde des chevaliers du bouclier d’argent déchu (Robin Viale) – 15 mn
Désert (Marie Christine Martin d’Aigueperse) – 1 mn
ChoXolatine (José Joubert) – 9,40 mn
La dernière ile (Guillaume Neltro) – 7,50 mn
Donne batterie (Carmen Leroi) – 25,00 mn
L’affaire Beverley (Franck Higelin) – 5,5 mn
D’après une histoire inventée (Charles Ritter) – 11,30 mn
Bref (Cédric Lefebvre) – 3,1 mn
Une folle journée (Olivier Leclerc et Gérard Dejoux) – 8,40 mn
Entrée gratuite, réservation obligatoire pour les personnes extérieures à
l’Université Sorbonne Nouvelle via le formulaire ci-dessous : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=517
Le mercredi 14 janvier 2026
de 18h00 à 20h30
gratuit
Entrée gratuite, réservation obligatoire pour les personnes extérieures à l'Université Sorbonne Nouvelle via le formulaire : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=517
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Université Sorbonne-Nouvelle 8, avenue Saint-Mandé 75012 Paris
http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=517 https://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas https://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas https://x.com/CineFac
