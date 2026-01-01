Projection COURTS DE COMEDIES Université Sorbonne-Nouvelle Paris

Ceux du Rail & CINE FAC sont heureux de vous inviter à une séance de

courts-métrages intitulée COURTS DE COMEDIES, suivie d’une rencontre

avec les équipes des films.

Mercredi 14 janvier 2026 à 18H00

Université Sorbonne-Nouvelle

Campus Nation

Salle de Projection

8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

Métro Nation

Au programme :



La crèche (Francis Lalau) – 3 mn

La guilde des chevaliers du bouclier d’argent déchu (Robin Viale) – 15 mn

Désert (Marie Christine Martin d’Aigueperse) – 1 mn

ChoXolatine (José Joubert) – 9,40 mn

La dernière ile (Guillaume Neltro) – 7,50 mn

Donne batterie (Carmen Leroi) – 25,00 mn

L’affaire Beverley (Franck Higelin) – 5,5 mn

D’après une histoire inventée (Charles Ritter) – 11,30 mn

Bref (Cédric Lefebvre) – 3,1 mn

Une folle journée (Olivier Leclerc et Gérard Dejoux) – 8,40 mn

Entrée gratuite, réservation obligatoire pour les personnes extérieures à

l’Université Sorbonne Nouvelle via le formulaire ci-dessous : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=517

Soiréecourts-métrages intitulée COURTS DE COMEDIES, suivie d’une rencontre avec les équipes des films.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit

Entrée gratuite, réservation obligatoire pour les personnes extérieures à l’Université Sorbonne Nouvelle via le formulaire : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=517

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-14T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-14T18:00:00+02:00_2026-01-14T20:30:00+02:00

Université Sorbonne-Nouvelle 8, avenue Saint-Mandé 75012 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=517 https://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas https://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas https://x.com/CineFac



Afficher la carte du lieu Université Sorbonne-Nouvelle et trouvez le meilleur itinéraire

