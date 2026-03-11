Projection courts métrages 3-5 ans Luçay-le-Mâle
Projection courts métrages 3-5 ans Luçay-le-Mâle mardi 31 mars 2026.
Projection courts métrages 3-5 ans
2 place du Ségala Luçay-le-Mâle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Projection de Courts métrages à la médiathèque sur le thème Mon jardin merveilleux .
Dans le cadre de la Fête du Court-métrage, évènement national qui facilite l’accès à de grands films courts, la médiathèque propose une série de courts-métrages pour les enfants de 3-5 ans. .
2 place du Ségala Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of short films at the media library on the theme of My wonderful garden .
L’événement Projection courts métrages 3-5 ans Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-02-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)