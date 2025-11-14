Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré La Ménitré
Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré La Ménitré vendredi 14 novembre 2025.
Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré
Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré
Soirée en partenariat avec l’association Court&49 Production diffusion de 3 courts-métrages Fleur sauvage , Fortissimo et Un jour de mariage avec la présence de l’équipe technique réalisateur, coach ou technicien. .
Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
English :
Short film screening with Court&49 in La Ménitré
German :
Kurzfilmvorführung mit Court&49 in La Ménitré
Italiano :
Proiezione di cortometraggi con Court&49 a La Ménitré
Espanol :
Proyección de cortometrajes con Court&49 en La Ménitré
L’événement Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou