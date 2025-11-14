Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré La Ménitré

Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré La Ménitré vendredi 14 novembre 2025.

Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré

Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré

Soirée en partenariat avec l’association Court&49 Production diffusion de 3 courts-métrages Fleur sauvage , Fortissimo et Un jour de mariage avec la présence de l’équipe technique réalisateur, coach ou technicien. .

Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

English :

Short film screening with Court&49 in La Ménitré

German :

Kurzfilmvorführung mit Court&49 in La Ménitré

Italiano :

Proiezione di cortometraggi con Court&49 a La Ménitré

Espanol :

Proyección de cortometrajes con Court&49 en La Ménitré

L’événement Projection Courts-métrages avec Court&49 à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou