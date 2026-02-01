Projection courts métrages comédie Aux trois coups Arc-et-Senans

Projection courts métrages comédie

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

Le bar associatif Aux Trois coups vous propose une soirée projection placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur !

Installez-vous confortablement et venez découvrir une sélection de courts métrages de comédie, drôles, décalés et surprenants, soigneusement choisis en partenariat avec le Festival Humour en Court.

Cette collaboration nous permet de vous faire découvrir des œuvres courtes et originales, issues de la création cinématographique contemporaine, tout en mettant à l’honneur l’humour sous toutes ses formes. Que vous soyez amateur de cinéma, curieux ou simplement en quête d’un bon moment entre ami, cette soirée est faite pour vous.

Le tout se déroule dans l’ambiance chaleureuse !

Participation libre à l’entrée. .

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

