Projection courts-métrages étudiants à Césure Césure Paris

CINE FAC vous invite à une soirée de projections de courts-métrages étudiants.

Venez découvrir les dernières réalisations d’étudiantes et étudiants soutenues par l’association

dans le cadre de Césure, tiers-lieu axé sur la transmission des savoirs

au sein de l’ancien campus Censier de l’Université Sorbonne-Nouvelle, à

Paris.

La projection sera suivie d’une rencontre avec les équipes des films.

Au programme :

Un dimanche à Chinatown de Swann Agha 22’

Rebecca d’Elise Couvois 15’

Les Points aveugles de Coralie Sberro 5’

Pandore de Louis-Jean Tissot 16’

Le visage qu’on m’a donné d’Ariana Duch 7’56

Le Bruit des âmes 2’ d’Apolline Gallet et Coline Salembier

Mercredi 18 février 2026 à 19H00

13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro Censier-Daubenton (ligne 7) ou Campo-Formio(ligne 5)

Entrée gratuite, réservation conseillée

Plus d’info : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=524

Projections-rencontres de courts-métrages étudiants

Le mercredi 18 février 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Entrée gratuite, réservation conseillée sur http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=524

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro -> 7 : Censier – Daubenton (Paris) (181m)

Bus -> 246789 : Buffon – la Mosquée (Paris) (171m)

Vélib -> Censier – Santeuil (65.57m)

