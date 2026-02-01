Projection courts-métrages étudiants à Césure Césure Paris
Projection courts-métrages étudiants à Césure Césure Paris mercredi 18 février 2026.
CINE FAC vous invite à une soirée de projections de courts-métrages étudiants.
Venez découvrir les dernières réalisations d’étudiantes et étudiants soutenues par l’association
dans le cadre de Césure, tiers-lieu axé sur la transmission des savoirs
au sein de l’ancien campus Censier de l’Université Sorbonne-Nouvelle, à
Paris.
La projection sera suivie d’une rencontre avec les équipes des films.
Au programme :
Un dimanche à Chinatown de Swann Agha 22’
Rebecca d’Elise Couvois 15’
Les Points aveugles de Coralie Sberro 5’
Pandore de Louis-Jean Tissot 16’
Le visage qu’on m’a donné d’Ariana Duch 7’56
Le Bruit des âmes 2’ d’Apolline Gallet et Coline Salembier
Mercredi 18 février 2026 à 19H00
13 rue Santeuil 75005 Paris
Métro Censier-Daubenton (ligne 7) ou Campo-Formio(ligne 5)
Entrée gratuite, réservation conseillée
Plus d’info : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=524
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris
