Projection Courts métrages – Rencontre Zarts prod Espace Paris Jeunes Davout Paris

Le 20 mars de 20h à 22h à l’Espace Paris Jeunes Davout, projection de 3 courts-métrages réalisés par Zarts prod avec les jeunes des portes du 20e dans le cadre de la Semaine Parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Entrée libre sur réservation : 01 40 33 01 84

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Projection de 3 courts-métrages par les jeunes des Portes du 20e !

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00

Espace Paris Jeunes Davout 32, boulevard Davout 75020 Paris



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