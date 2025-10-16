Projection – Crip Camp : La révolution des éclopés Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Projection – Crip Camp : La révolution des éclopés Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 16 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Projection d »un documentaire de Nicole Newnham, James LeBrecht

En partenariat avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2 et l’association étudiante Handi’rennes2

À deux pas de Woodstock, dans les Catskills, Camp Jened accueille chaque été, de 1971 à 1977, des centaines de jeunes en situation de handicap. « Un camp de vacances pour handicapées et handicapés géré par des hippies », résume James LeBrecht, ancien pensionnaire et co‑réalisateur du documentaire produit par la société de production de Barack et Michelle Obama.

Nourri d’images d’archives et de nombreux témoignages savamment entremêlés, le film décrit les parties de baseball, les flirts, la vie en communauté… mais aussi les échanges nombreux autour du handicap et des difficultés rencontrées au quotidien.

Camp Jened devient un lieu d’émancipation et d’inspiration, et se transforme progressivement en agora politique.

Tout au long des années 1970-1980, dans le sillage du mouvement des droits civiques, de nombreuses et nombreux pensionnaires du camp prennent part, à travers les États-Unis, au combat pour la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap

Manifestations, occupations, grèves de la faim… Un engagement de longue haleine, dont témoignent les récits bouleversants et pleins d’humour de ces jeunes devenues militantes et militants.

Début : 2025-10-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T19:30:00.000+02:00

