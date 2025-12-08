Projection dans le cadre de la Fête du court-métrage La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Projection dans le cadre de la Fête du court-métrage

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Médiathèque vous invite à une projection gratuite dans le cadre de la Fête du court-métrage.

Réservation au 02 50 31 00 23.

Programme complet à venir…

English : Projection dans le cadre de la Fête du court-métrage

The Médiathèque invites you to a free screening as part of the Short Film Festival.

Reservations on 02 50 31 00 23.

