Projection dans le cadre de la Fête du court-métrage La Médiathèque Trouville-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Début : 2026-03-28 14:30:00
La Médiathèque vous invite à une projection gratuite dans le cadre de la Fête du court-métrage.
La Médiathèque vous invite à une projection gratuite dans le cadre de la Fête du court-métrage.
Programme complet à venir…
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23
English : Projection dans le cadre de la Fête du court-métrage
The Médiathèque invites you to a free screening as part of the Short Film Festival.
Reservations on 02 50 31 00 23.
