Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 10 juin 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Projection organisée dans le cadre du festival Loturak, en hommage à Leire Iribarne.
Film en basque d’Aitor Gametxo Geratzen Den Hori.
Film Erreplika de Pello Gutierrez.
Suivi d’un échange avec les réalisateurs. .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne
L’événement Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
- Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port 8 juin 2026
- Rando à la ferme avec Trott’Iraty Saint-Jean-Pied-de-Port 9 juin 2026
- Choeurs Basques mixtes Xaramela Rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 9 juin 2026
- Rando à la ferme avec Trott’Iraty et pique-nique du berger Saint-Jean-Pied-de-Port 10 juin 2026
- Rando à la ferme avec Trott’Iraty Saint-Jean-Pied-de-Port 11 juin 2026