Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 10 juin 2026.

Saint-Jean-Pied-de-Port

Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Projection organisée dans le cadre du festival Loturak, en hommage à Leire Iribarne.

Film en basque d’Aitor Gametxo Geratzen Den Hori.

Film Erreplika de Pello Gutierrez.

Suivi d’un échange avec les réalisateurs. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

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English : Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne

L’événement Projection dans le cadre du festival Loturak hommage à Leire Iribarne Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque