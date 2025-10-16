Projection de 2 films documentaires sur la Seconde Guerre Mondiale Maison Pour Tous Brives-Charensac

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Projection de deux films documentaires sur la Seconde Guerre Mondiale à la Maison Pour Tous de Brives-Charensac Ceux de Haute-Loire / 1939-1945 / Mémoires et Hommages et Maintenant, j’ai peur .

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

English :

Screening of two documentary films on the Second World War at the Maison Pour Tous de Brives-Charensac: Ceux de Haute-Loire / 1939-1945 / Mémoires et Hommages and « Maintenant, j?ai peur ».

German :

Vorführung von zwei Dokumentarfilmen über den Zweiten Weltkrieg im Maison Pour Tous in Brives-Charensac: Ceux de Haute-Loire / 1939-1945 / Mémoires et Hommages und « Maintenant, j’ai peur » (Jetzt habe ich Angst).

Italiano :

Proiezione di due film documentari sulla Seconda guerra mondiale presso la Maison Pour Tous di Brives-Charensac: Ceux de Haute-Loire / 1939-1945 / Mémoires et Hommages e « Maintenant, j’ai peur ».

Espanol :

Proyección de dos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial en la Maison Pour Tous de Brives-Charensac: Ceux de Haute-Loire / 1939-1945 / Mémoires et Hommages y « Maintenant, j’ai peur ».

