Projection de 2 films en hommage à Jean Marie Pelt Monplaisant vendredi 31 octobre 2025.

Mairie de Monplaisant Monplaisant Dordogne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

TERRE EN VERT vous invite à un hommage à Jean Marie Pelt

Il y a 10 ans disparaissait Jean Marie Pelt, éminent botaniste, humaniste et écrivain.

Pour lui rendre hommage Michel RIBETTE,un de ses anciens collaborateurs, nous propose la projection de deux films.

JEAN-MARIE PELT, LE JARDINIER DU BON DIEU En cette époque troublée, son héritage nous est précieux et nous invite à méditer sur une harmonie à réinventer entre l’homme et la nature. Denis Cheyssoux (CO2 mon amour sur France Inter) s’entretient avec lui et de nombreux amis de Jean-Marie témoignent aussi dans ce film.

METZ, VILLE DE NATURE Grâce à Jean-Marie PELT la Ville de Metz intègre la préservation de l’environnement dans chacune de ses démarches. Partons à la découverte d’une des villes les plus vertes de France et l’empreinte de Jean-Marie PELT. .

Mairie de Monplaisant Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 44 60

