Projection de 3 court-métrages Sarthe Sauvage Salle Richefeu Écommoy
Salle Richefeu Place de la République Écommoy Sarthe
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
2025-11-22
Dans le cadre de l’Expo Photos Sarthe Sauvage
Photos de Rémi Lépinay et Joël Geffray
Projection de trois nouveaux court-métrages et échanges avec le public.
Tout public Gratuit .
Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr
