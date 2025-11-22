Projection de 3 court-métrages Sarthe Sauvage Salle Richefeu Écommoy

Projection de 3 court-métrages Sarthe Sauvage

Salle Richefeu Place de la République Écommoy Sarthe

Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

Dans le cadre de l’Expo Photos Sarthe Sauvage
Photos de Rémi Lépinay et Joël Geffray
Projection de trois nouveaux court-métrages et échanges avec le public.
Tout public Gratuit   .

Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14  mairie@ecommoy.fr

