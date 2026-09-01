Projection de 3 courts métrages (Festival du court métrage Comett 2026) Ciné 4 Castillonnès

Informations pratiques

Castillonnès

Projection de 3 courts métrages (Festival du court métrage Comett 2026)

Ciné 4 11 Place Jasmin Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Le COMETT Film Festival est un festival de cinéma itinérant organisé par le Bureau d’Accueil de Tournages du Lot-et-Garonne (BAT47) et le réseau de salles Écrans 47. Prolongement physique de la plateforme pédagogique COMETT (Courts-Métrages et Territoires), il propose chaque année des projections de courts et longs métrages, des rencontres avec les réalisateurs, des masterclasses et des ateliers dans une dizaine de cinémas du département. Le festival met en lumière les jeunes créateurs et le cinéma ancré dans les territoires.

Films projetés à Ciné 4 pour cette édition 2026 :

> « L’Acteur » d’Hugo David et Raphaël Quenard

> « Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil » de Marie-Lola Terver et Paul Jousselin

> « Le Sang de la Veine » de Martin Jauvat. .

Ciné 4 11 Place Jasmin Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14 cinecastillonnes@wanadoo.fr

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English : Projection de 3 courts métrages (Festival du court métrage Comett 2026)

L’événement Projection de 3 courts métrages (Festival du court métrage Comett 2026) Castillonnès a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Coeur de Bastides