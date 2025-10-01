PROJECTION DE 5 COURTS-MÉTRAGES PROJECTIONS ET CONCERT DE MORGANE GRÉGORY Grand Soufflet 2025 Médiathèque de Janzé Janzé
Médiathèque de Janzé 5 Place des Halles Janzé Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-01 10:30:00
2025-10-01
Le Festival de musiques du Monde, Le Grand Soufflet, revient sur le territoire pour sa 30e édition. Partageons ensemble des expériences musicales et conviviales durant dix jours. Il y en aura pour tous les goûts rencontres, projections, concerts intimistes et surprenants !
Une harpe électrique, des sons électroniques, la danse et les musiques de production pop-alternative au centre du discours. Purple Planet vous emmène aux confins de l’univers, ailleurs, là où il n’y a pas de frontières et où tout se mélange, dans un endroit de rêves et de danses perpétuelles…
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée 1h
Gratuit
Accès libre
Tout public
À partir de 6 ans
Médiathèque de Janzé
Infos et réservations
rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87
Médiathèque de Janzé 5 Place des Halles Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87
