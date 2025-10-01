PROJECTION DE 5 COURTS-MÉTRAGES PROJECTIONS ET CONCERT DE MORGANE GRÉGORY Grand Soufflet 2025 Médiathèque de Janzé Janzé

PROJECTION DE 5 COURTS-MÉTRAGES PROJECTIONS ET CONCERT DE MORGANE GRÉGORY Grand Soufflet 2025

Médiathèque de Janzé 5 Place des Halles Janzé Ille-et-Vilaine

Le Festival de musiques du Monde, Le Grand Soufflet, revient sur le territoire pour sa 30e édition. Partageons ensemble des expériences musicales et conviviales durant dix jours. Il y en aura pour tous les goûts rencontres, projections, concerts intimistes et surprenants !

Une harpe électrique, des sons électroniques, la danse et les musiques de production pop-alternative au centre du discours. Purple Planet vous emmène aux confins de l’univers, ailleurs, là où il n’y a pas de frontières et où tout se mélange, dans un endroit de rêves et de danses perpétuelles…

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1h

Gratuit

Accès libre

Tout public

À partir de 6 ans

Médiathèque de Janzé

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

Médiathèque de Janzé 5 Place des Halles Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

