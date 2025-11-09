Projection de « Al Djanat, paradis originel » de Chloé Aïcha Boro – Mois du doc Frac Bretagne Rennes Dimanche 9 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Al Djanat, paradis originel de Chloé Aïcha Boro, 2023, 84 minutes

À la mort de son oncle, la réalisatrice Chloé Aïcha Boro filme sa cour familiale, à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Devant sa caméra, l’espace partagé devient le petit théâtre du procès en héritage qui éclate. Un conflit entre les gardiens et gardiennes des traditions familiales et les défenseurs et défenseuses de l’intérêt immobilier prônant une modernité héritée de la colonisation occidentale.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Chloé Aïcha Boro.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

À partir de 12 ans

Dans le cadre du Mois du doc, en partenariat avec Comptoir du doc

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine