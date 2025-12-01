Projection de ballet Casse-noisette Place de la Gare Royan

Projection de ballet Casse-noisette

Cinéma Lido Royan

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-10 20:15:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette. Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre le Roi des Souris et trouver une jeune fille qui l’aimera.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

The magician Monsieur Drosselmeyer must rescue his nephew Hans-Peter, who has been transformed into a nutcracker. To have a chance of saving him, the Nutcracker must defeat the Mouse King and find a young girl who will love him.

German :

Der Zauberer Herr Drosselmeyer muss seinem Neffen Hans-Peter zu Hilfe eilen, der in einen Nussknacker verwandelt wurde. Um eine Chance zu haben, ihn zu retten, muss der Nussknacker den Mäusekönig besiegen und ein Mädchen finden, das ihn liebt.

Italiano :

Il mago Drosselmeyer deve salvare suo nipote Hans-Peter, trasformato in uno schiaccianoci. Per avere una possibilità di salvarlo, lo Schiaccianoci deve sconfiggere il Re dei Topi e trovare una ragazza che lo ami.

Espanol :

El mago Drosselmeyer debe rescatar a su sobrino Hans-Peter, convertido en cascanueces. Para tener una oportunidad de salvarlo, el Cascanueces debe derrotar al Rey de los Ratones y encontrar a una joven que lo ame.

L’événement Projection de ballet Casse-noisette Royan a été mis à jour le 2025-10-17 par Mairie de Royan