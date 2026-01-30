Projection de ballet Giselle Place de la Gare Royan
Projection de ballet Giselle Place de la Gare Royan mardi 3 mars 2026.
Projection de ballet Giselle
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:15:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée.
.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The peasant Giselle falls in love with Albrecht. When she discovers that he is an aristocrat engaged to another woman, she commits suicide in despair.
L’événement Projection de ballet Giselle Royan a été mis à jour le 2026-01-30 par Mairie de Royan