Projection de ballet Woolf Works Place de la Gare Royan lundi 9 février 2026.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 20:15:00
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Virginia Woolf a défié les conventions littéraires pour dépeindre des mondes intérieurs intenses sa réalité sublimée, saisissante et poignante.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
Virginia Woolf defied literary conventions to depict intense inner worlds? her sublimated reality, gripping and poignant.
