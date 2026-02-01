Projection de ballet Woolf Works Place de la Gare Royan

Projection de ballet Woolf Works

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-02-09 20:15:00

2026-02-09

Virginia Woolf a défié les conventions littéraires pour dépeindre des mondes intérieurs intenses sa réalité sublimée, saisissante et poignante.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

Virginia Woolf defied literary conventions to depict intense inner worlds? her sublimated reality, gripping and poignant.

