Projection de cartes postales anciennes et conférence Grandfontaine

Projection de cartes postales anciennes et conférence Grandfontaine samedi 20 septembre 2025.

Projection de cartes postales anciennes et conférence

Grandfontaine Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Une projection de carte postale ancienne d’avant la première guerre mondiale à nos jours du temple du Donon dans le temple du Donon.

L’association Préserver le patrimoine et la mémoire de la Vallée vous propose une projection de cartes postales anciennes d’avant la Première Guerre Mondiale à nos jours du temple du Donon dans le temple du Donon. La projection à l’aide d’un vidéoprojecteur aura lieu de 10H30 à 11H30.

L’association vous propose également une projection du Temple Du Donon dans la casemate QG derrière le cimetière du Donon pour les personne ne pouvant pas monter jusqu’au temple. Une projection aura également lieu au sujet des fouilles archéologiques du Temple dans les années 1930 ainsi qu’une présentation de Fanny Lacour la bienfaitrice qui est à l’origine de la tour Jupiter et la table d’orientation du Donon. La projection commencera à 14h pour finir à 16h. .

Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 93 31 stephane.pir@laposte.net

