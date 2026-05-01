Biéville-Beuville

Projection de cartes postales et photos anciennes sur Bieville-Beuville

Manoir Le Cocq Biéville-Beuville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

L’atelier MEMOIRE DU VILLAGE de l’association RENCONTRES DE BIEVILLE-BEUVILLE et la municipalité vous invitent à découvrir au Manoir Le Cocq (1 rue du Manoir Le Cocq) une projection de cartes postales et photos anciennes du village. En effet, créé en octobre 2025, l’atelier MEMOIRE DU VILLAGE a recherché et regroupé une centaine de clichés anciens de Biéville/Orne et de Beuville, deux villages qui n’en font plus qu’un depuis 1972.

L’idée est de créer un moment, vivant et de partage autour de cette projection dans un lieu faisant partie du patrimoine de la commune (propriété privée) et qui sera présenté par son propriétaire.

Ce sera un moment intergénérationnel pour que chacun découvre la vie d’autrefois et le patrimoine de ces deux villages ou vienne avec des anecdotes et témoignages de la vie passée. .

Manoir Le Cocq Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie +33 6 76 90 92 35

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English : Projection de cartes postales et photos anciennes sur Bieville-Beuville

L’événement Projection de cartes postales et photos anciennes sur Bieville-Beuville Biéville-Beuville a été mis à jour le 2026-05-12 par Conseil Départemental du Calvados