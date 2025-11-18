Projection de Chaylla, film documentaire de Clara Teper et Paul Pirritano Centre culturel Perenn Cléguérec

Projection de Chaylla, film documentaire de Clara Teper et Paul Pirritano

Dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes et du Mois du doc.

Lens, nord de la France. Chaylla, 23 ans, tente de se libérer d’une relation conjugale violente. Elle est prête à se battre pour obtenir la garde de ses enfants, pour faire reconnaître ce qu’elle a subi. Mais en elle, l’espoir persiste de former de nouveau une famille avec son ex-compagnon. Entre combat juridique et lutte intime, Chaylla est le récit de quatre années de la vie d’une jeune femme, dont les tentatives d’émancipation et le désir puissant de justice se confrontent aux mécanismes de l’emprise et de la dépendance.

Durée 72 minutes

La projection du film sera suivie d’une table ronde sur l’accompagnement des victimes de violences conjugales animée par Sandrine Christien, directrice du CCAS de Cléguérec. En présence de représentants du CIDFF, de l’AMISEP Le Relais, du policier municipal, de la maison de la protection des familles de la gendarmerie et de l’intervenante sociale en gendarmerie de Sauvegarde 56.

Projection et table ronde organisées par le CCAS de Cléguérec et le Centre Culturel Perenn

Entrée libre et gratuite

Une exposition de sensibilisation sur les violences faites aux femmes sera également présentée dans le hall du Centre Culturel Perenn du 10 au 28 novembre. .

Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

