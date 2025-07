Projection de cinéma Elio Montée du Fort La Motte-Chalancon

Projection de cinéma Elio Montée du Fort La Motte-Chalancon jeudi 17 juillet 2025.

Projection de cinéma Elio

Montée du Fort Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : Jeudi 2025-07-17 20:00:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Film d’1h39 en VF, à partir de 6 ans, réalisé par Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina.

États-Unis / animation

Montée du Fort Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fol26@fol26.fr

English :

1:39 film in French, ages 6 and up, directed by Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina.

United States / animation

German :

1:39 Std. Film in VF, ab 6 Jahren, Regie: Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina.

Vereinigte Staaten / Animation

Italiano :

1 ora e 39 minuti in francese, dai 6 anni, regia di Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina.

Stati Uniti / animazione

Espanol :

1 hora 39 minutos en francés, a partir de 6 años, dirigida por Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina.

Estados Unidos / animación

L’événement Projection de cinéma Elio La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois