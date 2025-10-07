Projection de « Cinema Paradisco » Espace Noriac Limoges

Projection de « Cinema Paradisco » Espace Noriac Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-07
Primissimo Piano, le ciné-club italien de l’Association Dante Alighieri propose la projection du film « Cinema Paradisco » de Giuseppe Tornatore (1989).

Inscriptions auprès des organisateurs.   .

