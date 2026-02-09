Projection de contes

Rue Fort Bayard Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Une projection de contes sélectionnés par l’équipe de la médiathèque pour les petits a partir de 3 ans . .

Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 03 80 mediabranne@castillonpujols.fr

L’événement Projection de contes Branne a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Castillon-Pujols