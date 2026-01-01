Projection de courts-métrages

Espace Culturel Louis Souvet Exincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Projection de Courts-Métrages

Le Vidéoclub de Grand-Charmont vous convie à une soirée cinéma !

Rendez-vous le 30 janvier 2026 à 20h30, à l’Espace Culturel Louis Souvet d’Exincourt.

Nous vous attendons nombreux ! .

Espace Culturel Louis Souvet Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 50 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection de courts-métrages

L’événement Projection de courts-métrages Exincourt a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD