Projection de courts-métrages Exincourt

Projection de Courts-Métrages
Le Vidéoclub de Grand-Charmont vous convie à une soirée cinéma !
Rendez-vous le 30 janvier 2026 à 20h30, à l’Espace Culturel Louis Souvet d’Exincourt.
Nous vous attendons nombreux ! .
Espace Culturel Louis Souvet Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 50 71
