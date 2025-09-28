Projection de courts-métrages Rue Gambetta Hérisson

Projection de courts-métrages Rue Gambetta Hérisson dimanche 28 septembre 2025.

Projection de courts-métrages

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Nouveau Légendaire de Tronçais : projet participatif d’écriture de légendes et de réalisation de courts-métrages qui s’est déroulé sur l’année scolaire 2024/25, initié par la Communauté de communes du Pays de Tronçais et réalisé par JULIE SIBONI.

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr

English :

Nouveau Légendaire de Tronçais »: a participatory project to write legends and make short films, which took place over the 2024/25 school year, initiated by the Communauté de communes du Pays de Tronçais and directed by JULIE SIBONI.

German :

Nouveau Légendaire de Tronçais »: Ein partizipatives Projekt zum Schreiben von Legenden und zur Herstellung von Kurzfilmen, das im Schuljahr 2024/25 stattfand, von der Communauté de communes du Pays de Tronçais initiiert wurde und von JULIE SIBONI durchgeführt wurde.

Italiano :

Nouveau Légendaire de Tronçais »: un progetto partecipativo che prevede la scrittura di leggende e la realizzazione di cortometraggi, che si è svolto nel corso dell’anno scolastico 2024/25, su iniziativa della Communauté de communes du Pays de Tronçais e con la regia di JULIE SIBONI.

Espanol :

Nouveau Légendaire de Tronçais »: un proyecto participativo de escritura de leyendas y realización de cortometrajes, que tuvo lugar durante el curso escolar 2024/25, iniciado por la Communauté de communes du Pays de Tronçais y dirigido por JULIE SIBONI.

