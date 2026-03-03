Projection de courts-métrages Cinéma Grand Ecran Centre-ville Limoges
Projection de courts-métrages Cinéma Grand Ecran Centre-ville Limoges lundi 30 mars 2026.
Projection de courts-métrages
Cinéma Grand Ecran Centre-ville 9 Place Denis Dussoubs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Dans le cadre du Festival Créatifs Campus, les étudiants cinéphiles de l’université de Limoges propose une projections de plusieurs courts-métrages de leurs compositions.
Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .
Cinéma Grand Ecran Centre-ville 9 Place Denis Dussoubs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection de courts-métrages
L’événement Projection de courts-métrages Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole