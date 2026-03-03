Projection de courts-métrages Cinéma Grand Ecran Centre-ville Limoges

Projection de courts-métrages

Cinéma Grand Ecran Centre-ville 9 Place Denis Dussoubs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Dans le cadre du Festival Créatifs Campus, les étudiants cinéphiles de l’université de Limoges propose une projections de plusieurs courts-métrages de leurs compositions.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .

Cinéma Grand Ecran Centre-ville 9 Place Denis Dussoubs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection de courts-métrages

L’événement Projection de courts-métrages Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole