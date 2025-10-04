Projection de courts métrages Médiathèque municipale de Basse-Pointe Basse-Pointe

Projection de courts métrages Médiathèque municipale de Basse-Pointe Basse-Pointe samedi 4 octobre 2025.

Projection de courts métrages Samedi 4 octobre, 11h30 Médiathèque municipale de Basse-Pointe Martinique

Public : petite enfance, Nombre de places limitées, Au moins un parent ou un adulte accompagnateur obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:30

Fin : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:30

Projection de courts métrages : le public pourra découvrir une sélection de films courts, variés et originaux, offrant un regard créatif sur des histoires, des émotions et des univers singuliers.

Cette séance est l’occasion de s’immerger dans des formats courts mais puissants, qui allient innovation, narration et esthétisme, et de partager l’expérience du cinéma de manière conviviale.

Médiathèque municipale de Basse-Pointe 11 rue du docteur Morestin Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique +596596785396

Projection de courts métrages : le public pourra découvrir une sélection de films courts, variés et originaux, offrant un regard créatif sur des histoires, des émotions et des univers singuliers.