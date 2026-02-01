Projection de courts métrages nommés Hauteville-sur-Mer
Projection de courts métrages nommés Hauteville-sur-Mer vendredi 20 février 2026.
Projection de courts métrages nommés
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Projection de courts métrages nommés au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Les 20 et 22 février 2026. .
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection de courts métrages nommés Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-29 par Coutances Tourisme